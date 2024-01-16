بن غفير: تجدد الصواريخ يؤكد ضرورة احتلال غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الأمن القومي للاحتلالبن غفير إنالصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش تثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.

وأكد مسؤول عسكري اسرائيلي إن "عمليات الإطلاق نفذت هذا الصباح من المنطقة التي كانت تعمل فيها كتيبة غولاني والفرقة 36.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة بعشرات الصواريخ.

وقالت مصادر عبرية إن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه نتيفوت كانت الأكبر في الأسابيع الأخيرة.