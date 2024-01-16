بن غفير: تجدد الصواريخ يؤكد ضرورة احتلال غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير الأمن القومي للاحتلال
بن غفير إن
الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش تثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.
وأكد مسؤول عسكري اسرائيلي إن "عمليات الإطلاق نفذت هذا الصباح من المنطقة التي كانت تعمل فيها كتيبة غولاني والفرقة 36.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة بعشرات الصواريخ.
وقالت مصادر عبرية إن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه نتيفوت كانت الأكبر في الأسابيع الأخيرة.
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