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رسميا .. روما يطرد مورينيو

1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن نادي روما، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا من تدريب الذئاب.

وقال روما، في بيان رسمي: "نعلن أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي بأثر فوري".

وأضاف: "لقد أعلنا عن مورينيو باعتباره المدير الفني ال60 في تاريخ روما في مايو/أيار 2021، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر في 25 مايو/أيار 2022، بالإضافة للوصول لنهائي الدوري الأوروبي في بودابست بالموسم الماضي".

وقال دان ورايان فريدكين مالكو روما: "نشكر خوسيه نيابة عن الجميع في روما على الشغف والالتزام الذي أظهره منذ وصوله إلى الجيالوروسي".

وأضافا: "سيكون لدينا دائما ذكريات رائعة عن قيادته، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري ضروري من أجل مصلحة النادي".

واختتما: "نتمنى لجوزيه ومعاونيه الأفضل في المستقبل وسيتم إصدار المزيد من التحديثات بخصوص الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قريبا".

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