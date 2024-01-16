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رحيل الممثلة الأمريكية جويس راندولف عن عمر ناهز 99 عاماً

1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - غيّب الموت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، عن عمر ناهز 99 عاماً، لأسباب طبيعية، في منزلها في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن.


وتعتبر الراحلة راندولف آخر شخصية رئيسية بقيت على قيد الحياة من نجوم المسلسل الكوميدي الشهير“هونيمونرز”.

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