رحيل الممثلة الأمريكية جويس راندولف عن عمر ناهز 99 عاماً

رحيل الممثلة الأمريكية جويس راندولف عن عمر ناهز 99 عاماً
التاريخ
1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - غيّب الموت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، عن عمر ناهز 99 عاماً، لأسباب طبيعية، في منزلها في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن.
وتعتبر الراحلة راندولف آخر شخصية رئيسية بقيت على قيد الحياة من نجوم المسلسل الكوميدي الشهير“هونيمونرز”.
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