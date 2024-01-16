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كابيتال بنك يعزز مميزات بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائه من قطاع

1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن كابيتال بنك عن إطلاق نسخة جديدة ومحسنة من بطاقة إيداع الصراف الآلي المخصصة لعملائه من قطاع الشركات، بإضافة خاصية السحب بما يلبي احتياجاتهم.

ويتيح الإصدار الأولي من البطاقة لعملاء البنك من الشركات إيداع ما يصل إلى 19 ألف دينار و45 شيكاً يومياً من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، وسحب ما يصل إلى 10 آلاف دينار لكل بطاقة، بما يتماشى مع صلاحيات الشركة كما هو محدد في شهادة التسجيل. ويمكّن هذا التحسين الاستراتيجي العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بمزيد من المرونة والكفاءة.


وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي: "نتفهم الطبيعة الديناميكية للمتطلبات المالية لعملائنا، وهدفنا هو تقديم حلول مخصصة تتوافق مع احتياجاتهم الفريدة. إن إدخال ميزة السحب إلى بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائنا من قطاع الشركات تعكس التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مريحة وشاملة لهم."

وأضاف الكردي: "نحرص على إيجاد طرق مبتكرة لتبسيط وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية، حيث تعد إضافة ميزة السحب بمثابة دلالة على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائه من الشركات والمؤسسات."

يمكن للعملاء من قطاع الشركات الأعمال الاطلاع على المزيد من المعلومات حول بطاقة الإيداع الصراف الآلي للأعمال على موقع كابيتال بنك الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء 5100321- 6- 962+ أو زيارة أقرب فرع لكابيتال بنك.

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