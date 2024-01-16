دولة الرفاعي في أولى حوارات الشرق الأوسط: هواجس الماضي من الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - استضافت جامعة الشرق الأوسط في أولى حواراتها: "صناعة الوعي السياسي لدى الشباب الأردني"، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دولة الأستاذ سمير الرفاعي، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعدد من الشخصيات السياسية، والبرلمانية، والمجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمعٌ من الطلبة.





وفي هذا الصدد، قال دولة الأستاذ الرفاعي إنه لم يعد من الممكن البقاء مختبئين خلف هواجس الماضي، فالأردن ينتظر من شبابه وشاباته أن يكونوا جزءًا من عملية صنع القرار، ونهضة الأمة، وبناء المستقبل المشرق الذي نستحقه في المئوية الثانية، فإما أن نجني ثمار محاولاتنا في التغيير المنشود، أو نتحمل نتيجة سكوتنا ورضوخنا لمخاوف الانتماء الحزبي.





وأكد في الحوارية التي قدمها الإعلامي عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتور هاني البدري، أن هناك جملة من التحديات غير المسبوقة التي تستلزم اللجوء للعمل الحزبي البرامجي المرتبط بتطلعات الشعب وآماله المرجوة، وذلك من أجل فرصةٍ ثمينة، تفويتها سيعيق تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، التي يطمح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أن نصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الائتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل، تشكيل الحكومات.





وبيّن أن الأحزاب يجب أن تكون برامجية، تصل للبرلمان من أجل تشكيل حكومات برلمانية كما يأمل جلالة الملك.





من جانبه، أشار العين الدكتور ناصر الدين إلى أن الحياة السياسية والحزبية تعدان نهج حياة أراد جلالة الملك من خلاله الوصول إلى أحزاب تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.





وأضاف أن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل، مبينًا أن اللجوء إلى المقاطعة يعني أننا تخلينا عن واجبنا الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لهذا الوطن، فنحن نشترك في مصير واحد، وعلينا واجب مشترك، وإلا فإن الأردن الذي نطمح إليه لن نصله.



