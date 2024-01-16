البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة بالذكاء الاصطناعي“AI Bootcamp”

MENAFN - Khaberni) خبرني - اختتم البنك العربي مؤخراً مبادرته الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي“AI Startup Bootcamp” من مسرّع أعمال البنك العربي للشركات الناشئة في البنك”AB Xelerate” والتي وفرت فرصة فريدة لرياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقها بطريقة مبتكرة تسهم بشكل فاعل في توسيع نطاق أعمالهم وتسريع تطويرها. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي على مواكبة التطور السريع الحاصل في قطاع الثورة التكنولوجية والرقمية لاسيما التطورات الحيوية على صعيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد تقدم من خلال هذه المبادرة نحو 100ريادي بأفكارهم ومشاريعهم حيث قام فريق البنك المختص بتقييم كافة الأفكار واختيار 10 منها بناءً على كفاءتها ومدى أهليتها للمشاركة. كما التحق أصحاب الأفكار والمشاريع المختارة في ورش عمل تفاعلية شملت حصص تدريبية وإرشاد عملي بقيادة خبراء ومحترفين في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب عرض نماذج واعدة لرواد أعمال كانوا قد نجحوا في جمع التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم. وشملت هذه الورش "جلسات المتحدثين الملهمة" قدمتها قائمة من أبرز خبراء مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنهم خبراء من“Google Cloud” الذين انضموا للمبادرة كداعمين تقنيين. هذا بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأفكار والمشاريع المشاركة في هذه المبادرة من الوصول إلى رصيد قيّم من البيانات حول السوق ومدى فعالية تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مثل الصحة والمالية والتجارة الالكترونية وفي مشاريعهم على وجه الخصوص، فضلاً عن تزويد المشاركين بالتوجيهات اللازمة لتطوير منتجاتهم وتحسين جاهزيتها للسوق لتصبح قابلة للتوسع بناءً على إرشادات ثريّة حول كيفية دمج وتفعيل حلول التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات السوق.

واختتمت المبادرة فعالياتها في يوم عرض الأفكار الذي خُصّص للعروض التجريبية باختيار أفضل ثلاث أفكار حيث حظي الرياديون بفرصة ذهبية أتاحت لهم عرض مشاريعهم المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومناقشتها أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من إدارة البنك العربي وعدد من المستثمرين الواعدين. وقد فازت بالمركز الأول شركة“GamerG” وفازت بالمركز الثاني شركة " Musajjel" فيما حصلت شركة " Smartserve" على المركز الثالث. وقد حصل الفائزون على جوائز نقدية من البنك العربي كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.

وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت السيدة هلا زهران، مدير مسرّع أعمال البنك العربي للشركات الناشئة في البنك”AB Xelerate”: " في ظل التنامي المستمر في التقنيات التكنولوجية الحديثة، يعتبر دمج آلية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي أمراً ضرورياً حيث تحمل التكنولوجيا اليوم فرصاً كبيرة للارتقاء بالصناعة المصرفية من خلال تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات المصرفية وتحسين إدارة المخاطر." وأضافت زهران: "يسعى البنك العربي من خلال هذه المبادرة إلى منح الرياديين المشاركين بيئة حاضنة ومحفزة لتطوير منتجاتهم والخروج بنتائج هامة وملموسة في سوق الأعمال بالإضافة إلى ربط الرياديين مع الجهات ذات العلاقة في البنك العربي مما يسهم في تعزيز آفاق فرص التعاون مع البنك مستقبلاً."

ومن الجدير بالذكر هنا أن البنك العربي يعتبر من بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية على صعيد الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات العملاء من مختلف الفئات والقطاعات. حيث بادر البنك العربي إلى تأسيس منظومة متكاملة في هذا المجال تشمل مركز للابتكار ومسرعة أعمال. وينسجم هذا التوجه الاستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة التي تساهم في بناء قدرات الشباب وتحفيز روح المبادرة والابتكار وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



