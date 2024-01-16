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ضبط سارقي حافلة ريال مدريد في السعودية - فيديو

1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
انتشر مقطع فيديو في السعودية لقيام أربعة أشخاص بسرقة حافلة قيل إنها لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء مشاركته في كأس السوبر الإسباني الذي توج بلقبه، في حين أعلن الأمن العام السعودي القبض عليهم.

وفي مقطع الفيديو المتداول يظهر أربعة شبان يافعين وهم يصورون حافلة تحمل شعار النادي الملكي ويدخلون إليها ويسرقون ما بداخلها من أطعمة.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها في بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأمن السعودي: "وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ولم يؤكد الأمن السعودي أن الحافلة تعود للنادي الإسباني، لكن في المقطع يظهر شعار الريال على الحافلة من الخارج.

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