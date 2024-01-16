تنقلات وترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة الجمارك عنقوائم ترفيعات ضباط وإجراء تنقلات واسعة.

وشملت القوائم على عمداء وعقداء وضباطاً من مختلف الرتب، كما صدرت قائمة تنقلات لضباط وضباط صف.

وتاليا التفاصيل والأسماء:

(عميد جمارك)

الاسم معتز علي عبد الخزاعله



ماهر عبد القادر محمد سويد

خالد سلیمان احمد الغنميين



رامي ماجد عارف الروسان

عبدالله احمد حسين الزغول

دينا مصطفى مطيع الخطيب

میس عیسى اشتيان المصاروة

جمال عبدالفتاح مصطفى النجار

صالح بشير صالح فياض

محمد مصلح صالح الحراحشه

خلدون حسن احمد مساعدة

فراس محمد توفيق الحاج مطر بني هاني



(عقيد جمارك)

عمر احمد محمد الغزاوي



نضال عبدالجبار عبد الكريم سلامه

مازن عبدالهادي عبدالعزيز العزه

مدحت كمال عبدالرزاق خريسات

صدام محمود محمد الكلوب

محمود داود احمد بشارات

مجدي عبدالله عبدالكريم عيسى

بلال محمد حسن الخزاعلة

عیسی عبد الحفيظ عبدالرحمن الحرازنه

علي موسى عبيد المراعيه

محمد خليل عبد الرحمن الكفيري

احمد عبدالله حامد المصري

ایمان محمد محمود القريني

حسن فايز محمد الربابعة

اسامه خالد محمود خویله

انس احمد سالم ابو صنوبر

علي محمد سعيد مصطفى الخطيب

(وكيل جمارك)

الاس ربيع خميس حسن العيسوي

ناصر محمد مبارك الحوراني



محمد علي ابراهيم خاطر



ياسر سلامه عقله عيال عواد



رأفت عوده سلمان الربيحات



عامر حمد عطالله الهريشات



عمر سليمان علي الشديفات



عماد موسى عثمان النسور



حاتم فنخير سلمان الروسان



(رقيب جمارك)

محمد محمود سليمان صندوقه



محمد ممدوح عبد الرحمن الطراونه



عبدالله يوسف عيسى الموازره



وائل محمود فرحان الشويات

صالح عيسى محمد الشديفات



احمد ابراهيم محمود العيشاوي



عمر موسى ارحيل الصبيحات



مراد ابراهيم سعد قطيشات



عمر عبد اللطيف محمد الخلايله



عبد القادر فريد خليل العمايره

عمار رشید محمد رمضان

يزيد محمد عقله العموش



انس قاسم علي الدهامشه



محمد صبحي زعل النعيمات

فادي سويلم سلامه الصبيحات



عمر نايف سلمان العطيات



صدام خالد على العبادي

کامل رزق نهار النبهان

علي محمد عبدالكريم الخوالده

محمود خالد محمد الصرايره



عقاب حمد سند الغزالين



(عريف جمارك)

معن عباس عبدالله الرويضان



محمد عبد الرحمن مصطفى البرديني



اسلام احمد رزق الجرايـدة



المثنى غالب عبد السلام الرفوع

سليمان عمر محمد العلي

احمد موسى احمد الرشايده

حاتم عاطف علي سكيك

معاذ محمد عايد الجعارات

محمد عطا الله محمود الدردساوي



علي عاكف رجب الشبلي



(تنقلات)

.1 نقل مقـدم جمارك عبدالله شتيوي قاسم الشرفات من مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي- الركاب الى مركز جمرك معبر وادي الأردن- رئيس قسم .

2 نقل مققدم جمارك احمد عبدالمجيد عبدالمجيد الشـبيلات من مركز جمرك البريد الأردني الى مديرية جمرك العقبة - رئيس وحدة تخليص.

3 نقل رائد جمارك عاطف خلـف حمد النعيمات من مركز جمرك جسر الملك حسين الى مركز جمرك البريد الأردني _ رئيس وحدة تخليص

4 نقل رائــد جمـارك محمد حمدي يعقـوب خميس من مديرية التعريفة والاتفاقيات الى مديرية جمرك العقبة_رئيس وحدة تخليص.

5 نقل رائد مجمارك خليـل عامر عبيد عيال عواد من مديرية جمرك العقبة الى مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي _ التخليص، رئيس وحدة تخليص .

6. يكون عمل رائد جمارك علي ضيف الله حمود القـاب في مديرية التعريفة والاتفاقيات على أن يتولى القيام بمهام رئيس قسم التعريفة الشاملة بالوكالة ولإشعار آخر بالإضافة لوظيفته

7 نقل نقيـب جمارك سامر يوسف عبد الحميد السكران من مركز جمرك جابر الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني .

8 نقـل نقيب جمارك عـلاء موسى ابراهيم علقم من مركز جمرك المدورة الى مركز جمرك عمان .

9 نقـل نقيـب جمارك ازد غالـب مصطفى الخصاونة من مركز مطار الملكة علياء الدولي - الركاب الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني

10. نقـل نقيـب جمارك مالك مشاوش

محمد السحيم من مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني الى مركز جمرك البريد الأردني.

11 . نقـل نقيب جمارك زيـد محمد سليم المومني من مركز جمرك المدورة الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني.

12 . نقل ملازم اول جمارك سليم محمد سليم بني خالد من مديرية جمرك العقبة الى مركز جمرك العمري .

13 . نقل مـلازم اول جمـارك هيـثم محمد حامد زريقات من مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب الى مركز جمرك المدورة.

14 . نقل ملازم اول جمـارك سليمان يوسف سليمان الخشاشنة من مركز جمرك جسر الملك حسين الى مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي _الركاب .

15. نقل ملازم جمارك خالـد محمد مصطفى ابو خالد من مديرية جمرك العقبة الى مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي _ الركاب .

16. نقـل وكيل اول جمارك احمـد عطاالله فالح الشوحة من مركز جمرك جابر الى مديرية جمرك العقبة.

17. نقل وكيل جمارك محمود خليل خضر عوجه من مركز جمرك العمري الى مركز جمرك الكرامة

18. نقل وكيل جمــارك حسين أحمد حسين أبو زنهورة من مركز جمرك معبر وادي الأردن الى مركز جمرك العمري

19 نقل وكيـل جمارك محمـد عمر درويش الكعكاني من مركز جمرك العمري الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني .

20 . نقـل وكيـل جمارك محمد محمود سعيد الغرايبة من مركز جمرك عمان الى مركز جمرك جابر



21 نقل وكيـل جمـارك محمد حسن عبدالكريم كوكش من مركز جمرك البريد الأردني الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني.



22 نقل عريـف جمـارك محمـود عبيدالله عبدالله الشياب من مركز جمرك جابر الى مديرية الترفيق والتتبع الالكتروني.



23 نقل عريـف جمارك أحمد عواد فرحان المشاقبة من مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء الى مركز جمرك الكرامة



24. نقـل عريف جمارك حيـدر علـي سالم العبابسة من مديرية جمرك العقبة الى مركز جمرك جسر الملك.



