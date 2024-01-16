إلى أين وصل مشروع (أبراج السادس)؟

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- Khaberni) خبرني- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن آخر تطورات مشروع ابراج السادس والذي بدأت الأمانة في تنفيذه بعد توقفه لسنوات طويلة.
وقال الشواربة خلال منتدى اعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين اليوم الثلاثاء، إن العمل مستمر في المشروع، وتم إزالة أول رافعة من البرج الشمالي منذ اسبوع.
وأضاف أنه بعد شهر ونصف سيتم ازالة الرافعة الثانية، وبالتالي الانتهاء من أعمال الانشاء الرئيسية للمشروع، فيما تستمر أعمال التشطيب بالداخل للمبنى الشمالي، وهو عبارة عن شقق سكنية.
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