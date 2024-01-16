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إلى أين وصل مشروع (أبراج السادس)؟

1/16/2024 5:25:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن آخر تطورات مشروع ابراج السادس والذي بدأت الأمانة في تنفيذه بعد توقفه لسنوات طويلة.

وقال الشواربة خلال منتدى اعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين اليوم الثلاثاء، إن العمل مستمر في المشروع، وتم إزالة أول رافعة من البرج الشمالي منذ اسبوع.

وأضاف أنه بعد شهر ونصف سيتم ازالة الرافعة الثانية، وبالتالي الانتهاء من أعمال الانشاء الرئيسية للمشروع، فيما تستمر أعمال التشطيب بالداخل للمبنى الشمالي، وهو عبارة عن شقق سكنية.

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