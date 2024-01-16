قرر الاعتزال دولياً.. ردود فعل غير متوقعة على قرار محمد صلاح بالتنحي

جاءت ردود أفعال الجماهير المصرية، على قرار النجم محمد صلاح بالاعتزال الدولي، غير متوقعة على الإطلاق.

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2) بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، لتفتح الجماهير المصرية النار على لاعبي الفراعنة، وتوجه لهم انتقادات حادة، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وأفلت منتخب مصر من هزيمة مؤكدة أمام منتخب موزمبيق (المتواضع)، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وبحسب الصحفي الرياضي المصري أحمد درويش، فإن صلاح يدرس حالياً قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة.

وقال درويش في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية: "صلاح تحدث مع بعض اللاعبين المقربين له داخل صفوف المنتخب، وقال لهم إنه يدرس قرار الاعتزال الدولي إذا لم يتوج باللقب الإفريقي في هذه النسخة".

وبعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت ردود أفعال الجماهير المصرية غير متوقعة على الإطلاق، حيث أبدت موافقتها على القرار وطالبت صلاح باتخاذه سريعاً، لا سيما أن جزء كبيراً منها يرى أن الفرعون المصري لم يقدم ما يشفع له بقميص منتخب بلاده حتى الآن، عكس ما يظهر عليه من تألق وتوهج مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

ونرصد خلال الأسطر التالية بعضاً من تعليقات جماهير الكرة المصرية، حيث كتبت صفحة مختصة في نقل الأخبار الرياضية بطريقة ساخرة: "أيوة كفاية عليك يا غالي أنت تعبت مع الناس اللي معندهمش (ميننتاليتي) دول"، في إشارة إلى تصريح المنتلتي الشهير (العقلية) الذي أدلى به صلاح من قبل وتعرض وقتها لانتقادات لاذعة.

وكتب أحد المشجعين، تعليقاً على الأمر نفسه: " أول مرة أشوف شبه إجماع على رفض الجماهير لطريقة لعب صلاح مع المنتخب، نسخة المنتخب غير نسخة الليڤر معرفش تعليمات من كلوب بعدم الالتحام أو في إيه بظبط، الحقيقة صلاح مبنحسش بيه في المنتخب نهائي، وليس له أي دور، أتمنى يكون التفكير في اعتزال اللعب الدولي حقيقي، يريح ويستريح"، وكتب آخر: "كله يفتكر التويتة دي، مصر مش هتاخد أمم إفريقيا إلا بعد اعتزال صلاح"، وعلق ثالث: "راجع تاريخ صلاح مع المنتخب منذ اعتزال الكبار، واذكر عدد المباريات التي شعرت فيها إنه بيلعب بروح أو خوف على اسم وسمعة المنتخب، أقسم بالله العظيم شيل صلاح من المنتخب هنرجع نلعب بحماس وروح كبيرة".

ويرى مشجع آخر، أن اعتزال صلاح سيعود بتأثيره الإيجابي على منتخب مصر المعروف عنه الجماعية على مر التاريخ، حيث قال: "اعتزال صلاح دولي هيبقى تأثيره إيجابي على المنتخب، ميزة منتخب مصر طول تاريخه إنه منتخب جماعي ومبيعتمدش على لاعب واحد، وكنا بنغلب فرق إفريقيا وهما فردياً أعلى من لاعيبتنا بكتير، مصر عمرها ما كانت فريق النجم الأوحد وعمرنا ما هناخد بطولة بالنجم الأوحد".

ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر، إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها، إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بفضل ركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، كانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكراً من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.

الجدير بالذكر أنه رغم التعادل بين مصر وموزمبيق، إلا أن محمد صلاح حقق أرقامًا قياسية بالجملة بعد هدف الإنقاذ، حيث أصبح النجم الدولي أول لاعب في تاريخ الفراعنة يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية، إذ رفع رصيده إلى 7 أهداف، يتقاسم بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة الإفريقية.

وأحرز صلاح هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون 2017، كما سجل مثلهما في نسختي 2019 و2021، وسجل سابع أهدافه النسخة الجارية، ورفع صلاح رصيده التهديفي مع مصر بشكل عام إلى 54 هدفًا في 96 مباراة دولية على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن النجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.

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