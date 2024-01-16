سنكون بالقوة الكافية.. غانا تتوعد مصر قبل موقعة الحسم الإفريقية

لم يهنأ أندري آيو نجم منتخب غانا، بتحقيق رقم قياسي بسبب خسارة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر (1-2) مساء الأحد الماضي، في كأس أمم أفريقيا.

وبات (آيو) ثالث لاعب يشارك في 8 دورات مختلفة لكأس الأمم الإفريقية ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كل من أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وريجبورت سونج نجم منتخب الكاميرون السابق، والمدرب الحالي للأسود غير المروضة.

وشارك آيو، البالغ من العمر 34 عامًا، بديلاً في الشوط الثاني أمام الرأس الأخضر ليسجل حضوره في 35 مباراة بالمونديال الإفريقي منذ ظهوره الأول في نسخة 2008، بينما لم يغب سوى عن بطولة 2013 فقط التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

ويحل النجم الغاني ثانيًا خلف ريجبورت سونج على مستوى عدد المباريات؛ حيث شارك النجم الكاميروني السابق في 36 مباراة مقابل 32 مباراة لأحمد حسن.

وتحدث أندري آيو بعد هذه الليلة التاريخية الحزينة لتفسير سبب الخسارة أمام الرأس الأخضر، قائلاً: "لم نبدأ اللقاء بطريقة جيدة، واستقبلنا هدفين من أخطاء ساذجة، لكن لطالما واجهنا صعوبات ونحن قادرون على تجاوزها".

وشدد النجم الغاني المخضرم في تصريحات تليفزيونية: "لابد أن نكون جاهزين للمباراة المقبلة أمام مصر الذي نعرف مدى قوته وجودته الفنية".

ووجَّه أندري آيو، رسالة لزملائه: "يجب أن نؤدي بشجاعة وهدوء وتركيز ويتحمل كل لاعب المسؤولية، وأعتقد أننا سنكون بالقوة الكافية لتحقيق نتيجة جيدة".

من جانبه، قال الشقيق الأصغر جوردان آيو، عقب اللقاء: "الكل غاضب ومصدوم ولكن يجب أن نرفع رؤوسنا لأنه تنتظرنا مباراتين ويجب أن نؤدي بشكل أفضل لنحقق نتائج إيجابية ونتعامل مع كل مباراة على حدة".

أما كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، قال: "الرأس الأخضر تفوق بسبب تفاصيل بسيطة، لقد كانت مباراة مفتوحة في الشوط الثاني ويجب أن نصارح أنفسنا ونحلل أخطائنا، لكن بعد تعادل مصر مع موزمبيق فإن كل الاحتمالات واردة بشأن فرص التأهل للدور الثاني".

كان المنتخب المصري، تعادل مع موزمبيق (2-2) في وقت سابق يوم الأحد.

وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثانية صدامًا قويًا مساء الخميس المقبل بين منتخبي مصر وغانا، اللذين فازا بلقب كأس أمم أفريقيا سويا في 11 مرة.

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