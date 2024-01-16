روما يقيل مدربه جوزيه مورينيو

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مع احتلال الفريق المركز التاسع في ترتيب المسابقة.

وقال النادي في بيان "يمكن أن يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وفريقه المعاون سيتركان النادي بأثر فوري. سيتم إعلان تحديثات بشأن الجهاز الفني للفريق الأول في وقت لاحق"

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