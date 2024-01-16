روما يقيل مدربه جوزيه مورينيو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مع احتلال الفريق المركز التاسع في ترتيب المسابقة.
وقال النادي في بيان "يمكن أن يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وفريقه المعاون سيتركان النادي بأثر فوري. سيتم إعلان تحديثات بشأن الجهاز الفني للفريق الأول في وقت لاحق"
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