Tuesday, 16 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يطلب مزيداً من التبرعات الانتخابية بعد فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في أيوا

1/16/2024 5:25:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يثير الفوز المدوي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الحزب الجمهوري بولاية آيوا، قلقاً متزايداً لدى الحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن الذي اعترف بعد لحظات من صدور النتائج أن منافسه السابق هو الأقرب للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

واعتبر بايدن، في منشور على منصّة إكس، أنّ الفوز السهل الذي حقّقه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا مساء الإثنين يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر المقبل.


وفي التدوينة ذاتها، طلب بايدن من أنصاره المزيد من التبرعات لحملته الرئاسية. وكتب: "إذا كنت معنا، ساهم الآن" مع رابط للتبرع.


وبفوز ترامب في آيوا، فإنه يؤكد هيمنته على الحزب الجمهوري في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير، متفوقاً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.

وكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، مما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظراً لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) "شكرا أيوا، أحبكم جميعًا".

ومع فرز ما يقرب من 90 بالمئة من الأصوات، حصل ترامب على 50.9 بالمئة بينما حصل ديسانتيس على 21.4 بالمئة وهيلي على 19.0 بالمئة. وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلا عن ثمانية بالمئة من الأصوات وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16012024000110011019ID1107726318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث