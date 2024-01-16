بايدن يطلب مزيداً من التبرعات الانتخابية بعد فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في أيوا

يثير الفوز المدوي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الحزب الجمهوري بولاية آيوا، قلقاً متزايداً لدى الحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن الذي اعترف بعد لحظات من صدور النتائج أن منافسه السابق هو الأقرب للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

واعتبر بايدن، في منشور على منصّة إكس، أنّ الفوز السهل الذي حقّقه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا مساء الإثنين يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر المقبل.



وفي التدوينة ذاتها، طلب بايدن من أنصاره المزيد من التبرعات لحملته الرئاسية. وكتب: "إذا كنت معنا، ساهم الآن" مع رابط للتبرع.



وبفوز ترامب في آيوا، فإنه يؤكد هيمنته على الحزب الجمهوري في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير، متفوقاً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.

وكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، مما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظراً لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) "شكرا أيوا، أحبكم جميعًا".

ومع فرز ما يقرب من 90 بالمئة من الأصوات، حصل ترامب على 50.9 بالمئة بينما حصل ديسانتيس على 21.4 بالمئة وهيلي على 19.0 بالمئة. وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلا عن ثمانية بالمئة من الأصوات وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز