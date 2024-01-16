«دبي الإسلامي» يقدم 7000 درهم لكل من يفتح حساب «DIB XTRA» لتحويل الراتب

أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، عن إطلاق حساب الراتب (DIB XTRA)، في إطار حملته الترويجية لمكافأة متعاملي بنك دبي الإسلامي الحاليين والجدد ممن يقومون بفتح حساب جديد لتحويل الراتب، حيث يوفر لهم مجموعة من المزايا والحوافز.

وتنطوي الحملة على تقديم مكافأة ترحيبية مضمونة يقدمها بنك دبي الإسلامي بقيمة 7.000 درهم، كما يمكن الاستفادة من مكافأة إضافية بنسبة 15% عند فتح الحساب عبر قنوات DIB alt الرقمية. ويتم تقديم هذه المكافأة لجميع المتعاملين الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب الراتب «DIB XTRA» لأول مرة.

وعلاوة على ذلك، سيحصل المتعاملون الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب «DIB XTRA» على فرصة الدخول في سحب يتيح لأربعة فائزين محظوظين فرصة الفوز براتبهم للعام بأكمله، مع جائزة تصل قيمتها الكبرى إلى 125.000 درهم لكل فائز. وسيحصل متعاملو البنك من المواطنين الإماراتيين المشاركين في هذه الحملة على دخول إضافي في السحب، مما يزيد من فرصهم للفوز بهذه الجائزة الاستثنائية.



ويمكن للمتعاملين الجدد الاستفادة من فرصة الاستخدام المجاني لتطبيق TravellerPass لمدة عام كامل مع عروض متنوعة لشراء واحد والحصول على الآخر مجاناً.



وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «تكمن أولويتنا القصوى في تلبية احتياجات وتطلعات متعاملينا الحاليين والجدد. نحن ننظر إلى هذا الأمر بصفته المهمة المركزية لنا، ونعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لمكافأة متعاملينا على ثقتهم وولائهم. كما أننا نؤمن بأن رضا المتعاملين هو حجر الأساس لأي بنك ناجح، ولهذا يسعدنا جداً أن نطلق هذه المبادرة المميزة في سياق حملة تحويل الراتب من بنك دبي الإسلامي. إننا على ثقة بأن حساب الراتب (DIB XTRA) سوف يتيح لمتعاملينا تحقيق أهدافهم المالية، ونريد أن نكون معهم في كل خطوة يخطونها، سواء أكان ذلك لبناء مستقبل مالي آمن، أو الادخار لأي حدث مهم، أو الاستثمار بحكمة وتبصر. وعلاوة على مساعينا لتوفير منافع مالية ملموسة، فإننا ملتزمون بتقديم تجارب مصرفية رفيعة المستوى لمتعاملينا، ونهدف إلى جعلهم يشعرون بالدعم والتقدير في حين يمضون قدماً في تجاربهم المالية».

وأضاف: «تتماشى هذه الحملة مع جانب مهم للغاية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو الشمولية، والذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحملة لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع الموجودة على أرض الإمارات العربية المتحدة».

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