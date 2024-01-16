قواعد جديدة لزيارة مسجد آيا صوفيا في تركيا

قررت السلطات التركية فرض رسوم دخول على زائري مسجد آيا صوفيا الشهير في إسطنبول ابتداءً من 15 يناير الجاري.

ويأمل وزير السياحة التركي محمد نوري آرصوي في أن يؤدي هذا لتحسين التعايش بين الزوار الدينيين والسياحيين. وكان آرصوي قد قال مؤخرا إن الزوار السياحيين يحدثون ضجيجا ويشوشون على الهدوء والصلاة.

وحتى مؤخرا، كان يتم السماح للزوار والمصلين بدخول الجزء الداخلي لآيا صوفيا سويا، في ظل وجود حواجز ولافتات تبقي على مسافة معينة بينهما.

مع ذلك، ابتداء من الآن، سوف يتم إدخال المصلين والسائحين عبر مداخل مختلفة. وعلى الرغم من أن المصلين يمكن أن يستخدموا نفس المداخل السابقة، فإنه سوف يتم توجيه السائحين عبر رواق في الطابق العلوي.

ووفقا لآرصوي، فإنه لن يتم السماح للمرشدين السياحيين مصاحبة الزوار عبر الممرات. وسوف يتم استخدام سماعات أذن عوضا عنهم.

وقال ارصوي: "أولويتنا هناك هي الصلاة". مع ذلك، أشار إلى أن المبنى من مواقع التراث الثقافية العالمية، ولذلك يجب أن يبقى مفتوحا لجميع الزائرين حول العالم.

وتقول زليحة دومان / 29 عاما/ التي عادت إلى إسطنبول قادمة من ألمانيا لرؤية آيا صوفيا بعد أن تم تحويله إلى مسجد بانها وجدته "يسلب الألباب".

وقالت مرحبة بالقواعد الجديدة "طالما كانت رسوم الدخول ليست باهظة للغاية، أنا أعتقد أن الأمر مقبول". وأضافت" لماذا لا يجب أن تستفيد تركيا والحكومة من هذا المكان؟ يمكن توجيه هذه الأموال إلى الحفاظ على مزيد من الأماكن الدينية.

ويشار إلى أن آيا صوفيا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بصفته جزءا من تاريخ إسطنبول منذ عام 1985.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، زار نحو 6ر13 مليون شخص معلم آيا صوفيا في 2022، وليس جميعهم زوارا من أوروبا.

وقد ارتفع عدد الزائرين من إندونيسيا على وجه الخصوص، بحسب ما قاله إمام آيا صوفيا بنيامين توب أوغلو لوكالة أنباء الأناضول التركية عام 2023.

ولم يتم بعد تحديد قيمة الرسوم. ويقول وزير السياحة ارصوي إن العائدات سوف يتم إنفاقها على الأصول الثقافية، من أجل أعمال الحفر أو الحفاظ على المعالم مثل آيا صوفيا.