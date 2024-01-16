في أول مباراة للسنغال بأمم إفريقيا.. ماني يزيد من أوجاع صلاح الدولية

تفوق ساديو ماني قائد السنغال، على نظيره المصري محمد صلاح، في إحصائية تهديفية بكأس أمم إفريقيا.

وصنع ماني هدفاً لزميله بابي جايي في مرمى غامبيا، أمس الإثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للنسخة الجارية في كوت ديفوار.

ورفع ماني رصيده من المساهمات التهديفية في كأس إفريقيا إلى 12، تشمل 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن ماني يتفوق على كل لاعبي كأس أمم إفريقيا، منذ أول مشاركة له في نسخة 2015.

وتفوق نجم النصر السعودي على صلاح، زميله السابق في ليفربول، والكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون، ولكل منهما 11 مساهمة تهديفية في البطولة القارية.

وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، فيما أحرز أبوبكر 9 أهداف وصنع هدفين.

وكان صلاح سجل هدفا لمنتخب مصر ضد موزمبيق في تعادل الفريقين 2-2 مساء الأحد الماضي، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية من النسخة الجارية.

ويمر محمد صلاح بفترة عصيبة مع منتخب بلاده مصر، دفعته للتفكير في الاعتزال الدولي، حال عدم تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا خلال النسخة الجارية، التي تعتبر الرابعة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية مع الفراعنة.

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