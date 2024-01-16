قرار نهائي.. برشلونة يربط مستقبل تشافي بأمر واحد

يحوم الغموض حول مصير تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خلال الفترة الحالية، في ظل تذبذب نتائج الموسم الجاري.

وخسر برشلونة الأحد الماضي، بنتيجة عريضة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (4-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الرئيس خوان لابورتا وديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، لا يرون أنه يجب اتخاذ أي قرار قاطع الآن بشأن مصير تشافي، ويفضل الثلاثي تأجيل هذا الملف إلى نهاية الموسم، لا سيما أن برشلونة لا يزال ينافس في الليغا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لا تفضل إقالة تشافي الآن أيضاً، بسبب أنه لا يوجد بديل يضمن للنادي تغيير الوضع الحالي للفريق، لكن قد يدرس برشلونة الأمر إذا دخل الفريق في مرحلة الخطر بالليغا وبات مهدداً بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر لا يبدو أنه سيحدث تحت قيادة تشافي، رغم أن برشلونة يحتل الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.

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