قرار نهائي.. برشلونة يربط مستقبل تشافي بأمر واحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحوم الغموض حول مصير تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خلال الفترة الحالية، في ظل تذبذب نتائج الموسم الجاري.
وخسر برشلونة الأحد الماضي، بنتيجة عريضة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (4-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الرئيس خوان لابورتا وديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، لا يرون أنه يجب اتخاذ أي قرار قاطع الآن بشأن مصير تشافي، ويفضل الثلاثي تأجيل هذا الملف إلى نهاية الموسم، لا سيما أن برشلونة لا يزال ينافس في الليغا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لا تفضل إقالة تشافي الآن أيضاً، بسبب أنه لا يوجد بديل يضمن للنادي تغيير الوضع الحالي للفريق، لكن قد يدرس برشلونة الأمر إذا دخل الفريق في مرحلة الخطر بالليغا وبات مهدداً بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر لا يبدو أنه سيحدث تحت قيادة تشافي، رغم أن برشلونة يحتل الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.
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