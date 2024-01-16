طيران الإمارات تعتزم توظيف 5000 من أطقم الطائرات في 2024

تعتزم «طيران الإمارات» توظيف 5000 من أطقم الطائرات تزامناً مع وصول طائرات إيرباص A350 الجديدة.

وسينظم فريق التوظيف في طيران الإمارات أياماً مفتوحة لإجراء تقييمات في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس امتداد شبكة الناقلة وتنوع فريق طاقم الطائرة.

وتدعو شركة الطيران الخريجين الجدد الحاصلين على تدريب داخلي أو وظائف بدوام جزئي في سيرتهم الذاتية، وأولئك الذين لديهم سنة أو نحو ذلك من الخبرة في مجال الضيافة أو خدمة العملاء، ليكونوا جزءا من أكبر شركة طيران دولية في العالم.

وفي عام 2023، وظفت طيران الإمارات عدداً مذهلاً من أفراد طاقم الضيافة يبلغ 8000 فرد، وعقدت فعاليات توظيف في 353 مدينة مع تكثيف الناقلة لخدماتها بعد الوباء. وفي أغسطس 2023، تجاوز عدد أطقم الضيافة في الشركة حاجز الـ 20 ألف فرد، ويبلغ الآن 21500 فرد.

وتأتي حملة توظيف أطقم الضيافة الجديدة في الوقت الذي تبدأ فيه طيران الإمارات استلام طائراتها من طراز A350 التي طال انتظارها اعتباراً من منتصف العام وطائرات بوينغ 777-X ابتداءً من عام 2025.

وتمتلك الشركة 65 طائرة من طراز A350 ومزيجاً من 205 طائرات 777-9 و777-8. ستعمل الطائرة الجديدة على توسيع نطاق شركة الطيران وتوفير المرونة لإضافة مسارات جديدة إلى شبكتها.

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