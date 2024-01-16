طيران الإمارات تعتزم توظيف 5000 من أطقم الطائرات في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم «طيران الإمارات» توظيف 5000 من أطقم الطائرات تزامناً مع وصول طائرات إيرباص A350 الجديدة.
وسينظم فريق التوظيف في طيران الإمارات أياماً مفتوحة لإجراء تقييمات في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس امتداد شبكة الناقلة وتنوع فريق طاقم الطائرة.
وتدعو شركة الطيران الخريجين الجدد الحاصلين على تدريب داخلي أو وظائف بدوام جزئي في سيرتهم الذاتية، وأولئك الذين لديهم سنة أو نحو ذلك من الخبرة في مجال الضيافة أو خدمة العملاء، ليكونوا جزءا من أكبر شركة طيران دولية في العالم.
وفي عام 2023، وظفت طيران الإمارات عدداً مذهلاً من أفراد طاقم الضيافة يبلغ 8000 فرد، وعقدت فعاليات توظيف في 353 مدينة مع تكثيف الناقلة لخدماتها بعد الوباء. وفي أغسطس 2023، تجاوز عدد أطقم الضيافة في الشركة حاجز الـ 20 ألف فرد، ويبلغ الآن 21500 فرد.
وتأتي حملة توظيف أطقم الضيافة الجديدة في الوقت الذي تبدأ فيه طيران الإمارات استلام طائراتها من طراز A350 التي طال انتظارها اعتباراً من منتصف العام وطائرات بوينغ 777-X ابتداءً من عام 2025.
وتمتلك الشركة 65 طائرة من طراز A350 ومزيجاً من 205 طائرات 777-9 و777-8. ستعمل الطائرة الجديدة على توسيع نطاق شركة الطيران وتوفير المرونة لإضافة مسارات جديدة إلى شبكتها.
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