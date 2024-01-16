قادة الأعمال متفائلون بمسار حركة التجارة 2024 رغم التحديات

لا يزال قادة الأعمال حول العالم يظهرون تفاؤلاً مدهشاً فيما يتعلق بمسار حركة التجارة في عام 2024، على الرغم من التحديات التي شهدها عام 2023 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها «ايكونوميست امباكت»، الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وتم الكشف عنها اليوم ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.



ويكمن الدافع الأساسي وراء ذلك التفاؤل في الاعتقاد المتزايد بأن التكنولوجيا ستحدث تحولاً هائلاً في كفاءة ومرونة سلاسل التوريد. وفي وسط تصاعد المخاوف بشأن الحمائية والتشرذم العالمي وحالة عدم الاستقرار السياسي، تقوم الشركات بإعادة تقييم المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها وتتجه نحو استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز «صديقة» للتصنيع والاستهلاك واعتماد سلاسل التوريد المزدوجة.



وسجل التقرير الرابع («التجارة في مرحلة انتقالية») الذي تعده الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست سنوياً، بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة متنوعة من المناطق والقطاعات. كما تضع هذه الفترة من التحول غير المسبوق والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والحقائق الملحة لتأثير التغير المناخي والتقدم الكبير في التقنيات، الشركات أمام تحديات معقدة لكنها في الوقت نفسه تفتح آفاقاً لفرص واعدة.



وشهد عام 2023 تطوراً مهماً في ابتكارات سلاسل التوريد ما يمكن التكنولوجيا من قيادة أجواء التفاؤل للعام 2024.



وأفاد الاستطلاع العالمي الذي شمل 3.500 مدير تنفيذي للشركات أن التقنيات التي تعمل على تحسين فاعلية ومرونة سلاسل التوريد هي المصدر الرئيسي للتفاؤل بالنسبة لقادة الأعمال عندما يطلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية. وفي قلب هذا الشعور يكمن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو واسع النطاق، حيث يستخدم 98% من المديرين التنفيذيين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في مجال واحد على الأقل ضمن عملياتهم في إدارة سلاسل التوريد.



دمج الذكاء الاصطناعي

وابتداءً من إيجاد حلول لمشكلات إدارة المخزون، مروراً بخفض نفقات التجارة، إلى تحسين مسارات النقل، يستفيد المسؤولون التنفيذيون من دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم. ويستخدم ثلث عدد الشركات التي شملها الاستطلاع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق خفض في التكاليف الإجمالية للعمليات التجارية وتعزيز تخطيط الموارد وسلاسل التوريد. وترى أكثر من ثلث الشركات أن تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتحسين إدارة المخزون يمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية في خفض التكاليف الإجمالية للتجارة وسلاسل التوريد.



وتتوقع الشركات زيادة اعتمادها التكنولوجي بشكل أكبر هذا العام، وهو أسلوب استباقي يؤكد الالتزام باستخدام الابتكار للتعامل مع مشهد الأعمال المتغير من خلال زيادة الكفاءة والمرونة. وسيركز ثلث المشاركين في الاستطلاع على الأتمتة المتقدمة والروبوتات لتعزيز الكفاءة اللوجستية و28% منهم سيتجهون نحو اعتماد تقنية بلوك تشين لتقوية إمكانات التتبع وأمن البيانات، بينما سيعتمد 21% منهم على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية للوصول إلى رؤى في الوقت الحقيقي والتنبؤ بالاضطرابات في حركة التجارة.



تقليل المخاطر

ويشكل مشهد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في حقبة جديدة من العولمة معالم التجارة العالمية، حيث تحاول الشركات تقليل المخاطر في سلاسل التوريد التي تعتمدها. وتستخدم أكثر من ثلث الشركات استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز «صديقة» لتشكيل الحركة التجارية وعمليات سلاسل التوريد، في حين تقوم 32% من الشركات بإنشاء سلاسل توريد موازية أو مصادر مزدوجة.



وبالإضافة إلى ذلك، اختار أكثر من ربع الشركات عدداً أقل من الموردين، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، حيث تدرس الشركات مزايا الاندماج مقابل التنويع والسيطرة مقابل المرونة.



وتتزايد المخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وتزايد الخلافات التجارية والتشرذم العالمي إلى إعاقة النمو، حيث يشعر المسؤولون في خمس عدد الشركات المشاركة في الدراسة بالقلق إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية، أو عدم اليقين بشأن التعرفة الجمركية في الأسواق الرئيسية التي يصدرون إليها أو يستوردون منها. وفي هذا السياق، أكد 22% من المديرين التنفيذيين على التحدي الكامن في عدم الاستقرار السياسي في أسواق المصادر الخاصة بهم، بينما عبر ما يقرب من الربع (23%) عن قلقهم بشأن تزايد حالة عدم التيقن على المستوى الجيوسياسي.



الناتج المحلي العالمي

وأجرت «ايكونوميست امباكت» تحليلاً تجارياً كمياً عبر منصة «مشروع تحليل التجارة العالمية» (GTAP) لتقدير الانخفاض المحتمل في الناتج العالمي من السيناريوهات الافتراضية لحدوث مزيد من «التشرذم الجيو-اقتصادي». وفي سيناريو يركز على زيادة العوائق التجارية بشكل كبير على السلع ذات التقنية العالية، وهي نقطة محورية في المناخ الجيوسياسي الحالي، توقعت «ايكونوميست امباكت» انخفاضاً بنسبة 0.9% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بمناسبة إطلاق التقرير ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم: «تظهر النتائج الواردة في هذا التقرير تفاؤلاً ملحوظاً، على الرغم من اضطرار الشركات إلى العمل في بيئة غير مستقرة بشكل متسارع. كما يمكن للحكومات تعزيز الفوائد الاقتصادية والوصول بها إلى حدودها القصوى من خلال توفير القدرة على التنبؤ التي تحتاجها الشركات، مع الحد من الخلافات التجارية. ويتوجب في ضوء ذلك خفض التعرفات، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع استخدام الابتكارات التكنولوجية، خصوصاً في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يتيح قدراً أكبر من الكفاءة والوضوح والتكيفية».



وأضاف جون فيرجسون، الرئيس العالمي للعولمة الجديدة في «إيكونوميست إمباكت»: «في عام 2024، لاحظنا وجود زيادة واضحة في تنوع المقاربات التي تعتمدها الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتأثير المتعاظم لظواهر التغير المناخي. ويعكس ذلك تفهماً متزايداً بأنه لا توجد استراتيجية منفردة قادرة على تلبية احتياجات الشركات المختلفة. ومن الواضح بالفعل استخدام التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد لضمان قدرة الشركات على التكيف بسرعة أكبر وذكاء أكثر».

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