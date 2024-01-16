38 مليون ليلة فندقية قضاها 15.37 مليون زائر لدبي خلال 11 شهراً

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها 15.37 مليون زائر في دبي وصل إلى 38.01 مليون ليلة خلال أول 11 شهر من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 20% في عدد الزوار و12% في عدد الليالي.



وكشفت البيانات أن أعداد الزوار في دبي خلال الفترة من يناير الى نهاية نوفمبر 2023 تجاوز مستويات ما قبل الجائحة بزيادة 2.4% حيث استقبلت الإمارة 15 مليون زائر خلال نفس الفترة من العام 2019.

الغرف الفندقية



وبحسب البيانات بلغ حجم السعة الفندقية في الإمارة 149.68 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 820 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 3% في عدد الغرف الفندقية و 3% في عدد الفنادق مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، حيث استحوذت فنادق 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ 51.4 ألف غرفة ضمن 156 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 190 فندقاً تضم 42.6 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 278 فندقاً تضم نحو 29.25 ألف غرفة فندقية، فيما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 111 منشأة تضم 12.57 ألف شقة بينما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 85 منشأة تضم 13.71 ألف شقة.

ووفقاً للبيانات، بلغ متوسط العائد للغرفة الفندقية 394 درهماً، فيما وصل متوسط السعر 510 درهما.

الاشغال

وخلال أول 11 شهر من العام الماضي وصل معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 77% مقارنة مع 73% خلال نفس الفترة من العام 2022، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 82%، مقابل 80% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق من فئة 4 نجوم التي حققت متوسط اشغال بلغ 78% ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 77%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم معدلات إشغال بلغت 75%.

مناطق

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، أظهرت الإحصاءات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023، مسجلة نحو 3 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، بمعدل وصل إلى 2.75 مليون زائر دولي، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 16% من إجمالي عدد السياح وبنحو 2.43 مليون سائح.

وبحسب البيانات الرسمية استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على حصة بلغت 13% من عدد السياح مسجلة أكثر من مليوني سائح دولي إلى دبي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 1.9 مليون سائح، واستحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 1.3 مليون سائح دولي، في حين وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من مليون سائح دولي مستحوذة على 8% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لأفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 650 ألف زائر، في ما استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 305 آلاف سائح دولي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسارع خطوات المدينة نحو تعزيز الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

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