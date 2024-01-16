أطباء يحذرون من أجهزة شائعة الاستخدام بالشتاء تدمر خصوبة الرجال

MENAFN - Khaberni) خبرني - حث الأطباء الرجال على إيقاف تشغيل ميزة تدفئة المقاعد في سياراتهم إذا كانوا يريدون الحفاظ على خصوبتهم.

ويوضح الأطباء أن ذلك يعود إلى أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الميزة الشائعة إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين، ما يؤثر سلبا على إنتاج الحيوانات المنوية.

وأصبحت المقاعد المدفأة شائعة بشكل متزايد في المركبات حول العالم وتحظى بشعبية خاصة في هذا الوقت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة.

ولكن في حين أن تدفئة جسدك خلال القيادة قد تبدو تجربة ممتعة للغاية، إلا أن إنتاج الحيوانات المنوية عالي الجودة يتطلب أن تكون الخصيتين أكثر برودة بعدة درجات من بقية الجسم.

وقال آلان باسي، الأستاذ بجامعة مانشستر، لصحيفة "ديلي ميل": "لقد عرفنا منذ فترة أن تسخين الخصيتين من خلال ارتداء السراويل الضيقة أو الجلوس لفترة طويلة عند قيادة السيارة يمكن أن يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية".

وينصح الخبراء الرجال بالابتعاد عن البطانيات الكهربائية في فصل الشتاء، موضحين أن استخدام مقاعد السيارة الساخنة أو البطانيات الكهربائية خلال موجة البرد "قد يفعل الشيء نفسه".

ويوضح باسي: "نصيحتي لأي رجل يخطط لمحاولة الإنجاب مع شريكته هي إيقاف تشغيل مقاعد السيارة الساخنة والبطانيات الكهربائية".

وتابعت الدكتورة تشانا جاياسينا، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "أي شيء يدفئ الخصيتين يمكن أن يلحق الضرر ببعض الحيوانات المنوية، ما يجعلها أقل عرضة لتخصيب البويضة. إن أكثر ما يضر الخصيتين هو ركوب الدراجات لمسافة طويلة مع ارتداء قماش الليكرا أو الحمامات الساخنة والطويلة. ولا ينبغي أن يشكل الاستخدام العرضي لمقاعد السيارة الساخنة والبطانيات الكهربائية مشكلة".

جدير بالذكر أن الحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضا على ما إذا كان الرجل لديه عينة قوية بما يكفي للتكاثر.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهدا بدنيا لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريبا من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب.

وقالت ليديا مينغويز ألاركون، عالمة الأوبئة الإنجابية والمؤلفة الأولى للدراسة، في بيان صحفي: "نحن نعلم بالفعل أن التمارين الرياضية مرتبطة بفوائد صحية متعددة لدى البشر... لكن القليل من الدراسات نظرت في كيفية مساهمة العوامل المهنية في هذه الفوائد".