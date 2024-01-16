ظهور أول تريليونير في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - ذكرت منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر في تقييمها السنوي للتفاوتات العالمية أن العالم قد يشهد ظهور أول "تريليونير" في التاريخ خلال 10 سنوات.

وجاء تقييم منظمة "أوكسفام" بالتزامن مع اجتماع النخب السياسية والتجارية في منتجع دافوس السويسري،

وصرح أميتاب بيهار المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة "أوكسفام" للـ"أسوشيتد برس" بأن التقرير أظهر أن العالم يدخل "عقدا من الانقسام".

وأضاف "ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت، من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم".

وبحسب المدير التنفيذي "تتوقع منظمة "أوكسفام" أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر".

وذكرت المنظمة أنه إذا بلغت ثروة شخص تريليون دولار فسيمتلك نفس قيمة نفط المملكة العربية السعودية.

وحاليا يعد ماسك أغنى رجل على هذا الكوكب حيث تبلغ ثروته الشخصية أقل بقليل من 250 مليار دولار، وفق "أوكسفام".

هذا، وتعتقد المنظمة التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الفجوة أصبحت "كبيرة للغاية" منذ جائحة فيروس كورونا.

وقالت "أوكسفام" إن ثروات أغنى خمسة رجال وهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، وبرنار أرنو وعائلته من شركة "في إم إتش" الفاخرة، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت، ارتفعت بنسبة 114 بالمائة منذ عام 2020 عندما كان العالم يعاني من الجائحة.