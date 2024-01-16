هبة الكرامة: السجن 5 أعوام للشاب بشار العيسوي من اللد

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قررت المحكمة، اليوم، السجن5 أعوام على الشاب بشار العيسوي من اللد، على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت أحداثها في أيار/ مايو 2021، بعد أن طلبت النيابة العامة فرض السجن لمدة 12 عاما على العيسوي.
فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء، الحبس الفعلي لمدة 5 أعوام على الشاب بشار العيسوي من مدينة اللد، على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت أحداثها في أيار/ مايو 2021.
وجاء قرار المحكمة بعد أن طلبت النيابة العامة فرض السجن لمدة 12 عاما على العيسوي.
ومما يذكر أن العيسوي كان قاصرا عند اعتقاله ونسب النيابة العامة للتهم ضده.
واعتُقل العيسوي، يوم 12 أيار/ مايو 2021، خلال أحداث هبة الكرامة بادعاء "طعن شاب يهودي وإصابته بجروح متوسطة"، على خلفية الأحداث، وبعد ستة أشهر قدمت النيابة للمحكمة ضده لائحة اتهام تشمل بنودا خطيرة.
وأدانت المحكمة العيسوي وفقا للائحة الاتهام بمخالفات وفق قانون "الإرهاب"، بينها "التسبب بإصابة في ظروف خطيرة"، و"عرقلة إجراءات التحقيق".
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.
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