هبة الكرامة: السجن 5 أعوام للشاب بشار العيسوي من اللد

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قررت المحكمة، اليوم، السجن5 أعوام على الشاب بشار العيسوي من اللد، على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت أحداثها في أيار/ مايو 2021، بعد أن طلبت النيابة العامة فرض السجن لمدة 12 عاما على العيسوي.

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء، الحبس الفعلي لمدة 5 أعوام على الشاب بشار العيسوي من مدينة اللد، على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت أحداثها في أيار/ مايو 2021.



وجاء قرار المحكمة بعد أن طلبت النيابة العامة فرض السجن لمدة 12 عاما على العيسوي.

ومما يذكر أن العيسوي كان قاصرا عند اعتقاله ونسب النيابة العامة للتهم ضده.

واعتُقل العيسوي، يوم 12 أيار/ مايو 2021، خلال أحداث هبة الكرامة بادعاء "طعن شاب يهودي وإصابته بجروح متوسطة"، على خلفية الأحداث، وبعد ستة أشهر قدمت النيابة للمحكمة ضده لائحة اتهام تشمل بنودا خطيرة.

وأدانت المحكمة العيسوي وفقا للائحة الاتهام بمخالفات وفق قانون "الإرهاب"، بينها "التسبب بإصابة في ظروف خطيرة"، و"عرقلة إجراءات التحقيق".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.



