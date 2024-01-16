الاحتلال يهدم بركسا في بلدة إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا في بلدة إذنا غرب الخليل.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، هدمت بآلياتها الثقيلة بركسا للخردة في منطقة واد ريشة تعود ملكيته لعائلة المواطن مسلم أبو جحيشة.
وأشار إلى أن المواطنين يتخوفون أن تطال عمليات الهدم والتجريف ممتلكاتهم وأراضيهم، خاصة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات والجنود.
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