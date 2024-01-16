الاحتلال يهدم بركسا في بلدة إذنا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا في بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، هدمت بآلياتها الثقيلة بركسا للخردة في منطقة واد ريشة تعود ملكيته لعائلة المواطن مسلم أبو جحيشة.

وأشار إلى أن المواطنين يتخوفون أن تطال عمليات الهدم والتجريف ممتلكاتهم وأراضيهم، خاصة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات والجنود.