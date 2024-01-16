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رؤساء مستوطنات حدودية: الأردن يطلق النار كلّ ليلة باتجاه إسرائيل

1/16/2024 5:14:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غور الأردن/PNN-زعم رؤساء بلدات ومستوطنات إسرائيلية في منطقة غور الأردن، أن الأردنيين يطلقون النار كل ليلة باتجاه إسرائيل، بحسب ما أوردته إذاعة "كان رشيت بيت" العبرية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإذاعة أنّ الرؤساء توجّهوا إلى وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وادّعوا أنه على مدار العديد من الليالي يتم إطلاق النار من الأراضي الأردنية باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وتابعت الإذاعة بأن الحديث يدور عن إطلاق نار أردني قرب الحدود، يتم توجيهه نحو مناطق الأشجار المنتشرة في عدة أماكن في منطقة نهر الأردن وباتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما أبلغ الرؤساء أعضاء الكنيست بشأن وجود كبير جداً للجيش الأردني في المنطقة الحدودية.

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