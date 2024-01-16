رؤساء مستوطنات حدودية: الأردن يطلق النار كلّ ليلة باتجاه إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
غور الأردن/PNN-زعم رؤساء بلدات ومستوطنات إسرائيلية في منطقة غور الأردن، أن الأردنيين يطلقون النار كل ليلة باتجاه إسرائيل، بحسب ما أوردته إذاعة "كان رشيت بيت" العبرية اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الإذاعة أنّ الرؤساء توجّهوا إلى وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وادّعوا أنه على مدار العديد من الليالي يتم إطلاق النار من الأراضي الأردنية باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود.
وتابعت الإذاعة بأن الحديث يدور عن إطلاق نار أردني قرب الحدود، يتم توجيهه نحو مناطق الأشجار المنتشرة في عدة أماكن في منطقة نهر الأردن وباتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كما أبلغ الرؤساء أعضاء الكنيست بشأن وجود كبير جداً للجيش الأردني في المنطقة الحدودية.
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