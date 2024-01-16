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الاحتلال يقتحم قرية مراح رباح جنوب بيت لحم ويداهم عدة منازل

1/16/2024 5:14:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وداهمت عدة منازل.

وأفاد رئيس مجلس قروي مراح رباح حسين الشيخ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عددا من منازل المواطنين عُرف من أصحابها منزلا المواطنين ياسر علي الشيخ، ومحمد محمود الشيخ.

وأضاف أن جنود الاحتلال أغلقوا الطرق داخل القرية، واقتحموا منطقة تجمع المدارس والروضة.

وأشار الشيخ إلى أنه تواصل مع مدراء المدارس للإبقاء على الطلبة داخل الغرف الصفية، بسبب إطلاق الرصاص الحي العشوائي.

وبين أن مداخل القرية مغلقة بشكل كامل ببوابة حديدية وسواتر ترابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كما يتعمد الاحتلال قطع خط المياه الرئيس المغذي للقرية.

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