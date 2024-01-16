قطر: نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى.

وحذر رئيس الوزراء القطري، في كلمة له بمنتدى دافوس في سويسرا، من أنّ "الوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان".

وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، أوضح رئيس الوزراء القطري أنّ الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن لن تحتوي هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية، معتبراً أنّ تصعيد الصراع في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية.