الشواربة: عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل إلى 44.3 مليونا

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية بشأن قضية انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أمين عمان يوسف الشواربة يعلن أن الأمانة ستطلق استراتيجية عمان مدينة ذكية خلال الشهر المقبل واعتماد سياسة استخدام الذكاء الصناعي التوليدي.
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استشهاد 57 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، ليل الاثنين – الثلاثاء، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال طالا عدة مناطق في قطاع غزة.
ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 523 قتيلا، وفق ما نشر جيش الاحتلال على موقعه.
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الشواربة: عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل إلى 44.3 مليونا 01/16/2024 - 12:31 عمان ن
قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل إلى 44 مليونا و300 ألف راكب.
وأضاف الشواربة، أن هناك قرابة 5 ملايين و800 ألف من المواطنين يستفيدون من باص عمّان بشكل مجاني.
وأشار إلى أن طول الشبكة التي يغطيها باص عمّان والباص سريع التردد يبلغ 870 كيلو مترا، وعدد الخطوط تصل إلى 43 خطا.
وبين أن الأمانة تقدم دعما للراكب الأردني بما قيمته 10 ملايين دينار سنويا.
وعن الحدائق التابعة لأمانة عمّان بين أنه منذ عام 2017 وحتى عام 2023 تم إنشاء 7 حدائق جديدة وتم إعادة تأهيل 77 حديقة، مبينا أن الحدائق لدى الأمانة على مستوى حدائق الحي أو الحدائق الكبرى أو المتنزهات وهذه الثلاثة تصنيفات موجودة لدى أمانة عمّان.
وأوضح أن ما تم زراعته خلال الفترة ذاتها هو 4835 دونما، وأكثر من نصف مليون شجرة وشجيرة، مضيفا "لدينا مشاتل خاصة لأمانة عمّان تغطينا بنسبة حوالي 76% ونعتمد على أنفسنا ذاتيا".
وتابع أن الأمانة زرعت حديثا 270 دونما و20 ألف شجرة في تلال الفوسفات التي تمثل "بؤرة بيئية سيئة".
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