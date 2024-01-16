أمين عمان: أمانة عمّان تقدم الخدمات لحوالي 4.5 ملايين نسمة

MENAFN - Amman Net) قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن أمانة عمّان تقدم الخدمات لحوالي 4.5 ملايين نسمة.

وأضاف الشواربة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمّان.. التحديات والحلول"، أن الأمانة أطلقت خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة في 2022 برعاية ملكية بحضور الملك، مشيرا إلى أن الخطة تم اعتمادها حتى تكون لمدة 5 سنوات و10 سنوات للنقل العام.

وأوضح أن استراتيجية النقل بحاجة لـ10 سنوات لأن النقل العام يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة جدا ومدة زمنية أطول وإلى مصادر تمويل كبيرة جدا.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة تضمنت 212 مشروعا بكلفة 918 مليون دينار على مدى عشر سنوات، حيث إن هذه الخطة لها محاور رئيسية، المحور الأول معني بجودة الحياة والبيئة، والثاني النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الثالث هو الاستثمار، والمحور الرابع التشريعات.

وبين أن الإنسان والمدنية هو المحور الرئيسي لهذه الخطة الاستراتيجية وما تضمنتها من مشاريع، مؤكدا أنه تم إنجاز 86.2% من الخطة خلال العامين الماضيين.

ولفت الشواربة، إلى أن الأمانة ستطلق استراتيجية عمان مدينة ذكية خلال الشهر المقبل واعتماد سياسة استخدام الذكاء الصناعي التوليدي.

وأكد أن أمانة عمان هي أول مؤسسة في الأردن تقدم كامل خدماتها إلكترونيا، مبينا أن في الأمانة 6 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى المديريات والأذرع الاستثمارية لها من خلال شركة رؤية عمان للاستثمار وشركة رؤية عمان للنقل.

وتحدث أمين عمان عن توقيع 30 مشروعا استثماريا 29 منها قيمتها 80 مليون دينار والمشروع الثلاثون هو مدينة الرعاية الصحية على طريق المطار وقيمته لوحده 280 مليون دينار، مضيفا أن هذه المشاريع نوعية في عمان، وما زالت الأمانة تطرح تباعا مشاريع، حيث إن هناك 18 مشروعا أو فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.

وأوضح أن إيرادات الأمانة هي إيرادات مباشرة، حيث إن للأمانة عقود إيجار بصفة مباشرة للأراضي الاستثمار أو نسبة من العوائد.

وقال إن الإيرادات المباشرة وصلت إلى 5 مليون دينار من هذه الاستثمارات.

ولفت إلى أن أصول أمانة عمان استهدفت نوعين هما المستثمر المحلي الوطني مثل مشروع الرعاية الصحية حيث تم توقيع مذكرات تفاهم على مشاريع أكبر من 280 مليون دينار لكنها لم ترتق لمستوى الاتفاقية النهائية.

وبين أن هناك 29 مستمر محلي ومستمر واحد خارجي من خلال المشاريع التي تم توقيعها.

اللقاء الخامس لمنتدى التواصل الحكومي