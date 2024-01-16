الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة اقتراب إنجاز الأعمال الهندسية لمشروع أبراج السادس.
وقال الشواربة خلال مؤتمر صحفي ضمن منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن الأمانة أزالت أول رافعة قبل أسبوع وسيتم إزالة الروافع الأخرى خلال فترة شهر إلى شهر ونصف.
وأضاف أن الأعمال لا تزال مستمرة في المشروع وفور الانتهاء من الأعمال الهندسية ستبدأ أعمال التشطيب الداخلية.
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