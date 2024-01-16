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الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة اقتراب إنجاز الأعمال الهندسية لمشروع أبراج السادس.


وقال الشواربة خلال مؤتمر صحفي ضمن منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن الأمانة أزالت أول رافعة قبل أسبوع وسيتم إزالة الروافع الأخرى خلال فترة شهر إلى شهر ونصف.


وأضاف أن الأعمال لا تزال مستمرة في المشروع وفور الانتهاء من الأعمال الهندسية ستبدأ أعمال التشطيب الداخلية.

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