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القسام تعلن عن قصف مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.


وكانت القناة الـ11 الإسرائيلية قالت إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها، وهو ما أكدته بلدية نتيفوت.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن متجرا في نتيفوت تعرض لإصابة مباشرة دون وقوع أضرار بشرية.

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