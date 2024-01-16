القسام تعلن عن قصف مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.
وكانت القناة الـ11 الإسرائيلية قالت إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها، وهو ما أكدته بلدية نتيفوت.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن متجرا في نتيفوت تعرض لإصابة مباشرة دون وقوع أضرار بشرية.
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