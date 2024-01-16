قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر
التاريخ
1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط مؤكداً ان الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر
واضاف "العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس، وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور."
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