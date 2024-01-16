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قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط مؤكداً ان الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

واضاف "العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس، وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور."



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