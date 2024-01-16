إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية
التاريخ
1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم "حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي".
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