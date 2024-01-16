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إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم "حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي".


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