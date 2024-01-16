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فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهمت فرنسا إيران بانتهاك سيادة العراق بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب "مقر تجسس" مزعوما لإسرائيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.


وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق لسيادة العراق واعتداء على استقراره وأمنه وكذلك على استقرار كردستان داخله ، وانها تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف".


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