فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اتهمت فرنسا إيران بانتهاك سيادة العراق بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب "مقر تجسس" مزعوما لإسرائيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق لسيادة العراق واعتداء على استقراره وأمنه وكذلك على استقرار كردستان داخله ، وانها تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف".
MENAFN16012024000208011052ID1107726222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.