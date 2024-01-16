24285 شهيداً في غزة منذ الـ 7 من اكتوبر
التاريخ
1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 24285 والمصابين الى 61154 في عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من اكتوبر الماضي .
وأضافت الوزارة أن 158 استشهدوا وأصيب 320 في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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