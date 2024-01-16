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العلاج الإبداعي يخفف توتر سن اليأس

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن العلاج بالفن يمكن أن يساعد النساء على التعامل مع بعض أعراض مرحلة انقطاع الطمث مثل التوتر والقلق.
وقال فريق البحث من جامعة ولاية بنسلفانيا، إن "العلاجات بالفنون الإبداعية إلى جانب التثقيف الغذائي، أدت إلى تحسين كبير في نوعية الحياة وصورة الجسم لدى مجموعة من النساء ذوات الوزن الزائد اللاتي دخلن مرحلة انقطاع الطمث".


وبحسب "هيلث داي"، أجريت الدراسة بمشاركة مجموعة من النساء عبر الإنترنت في برنامج مدته 16 أسبوعاً، يجمع بين العلاج بفنون الرسم والرقص والكتابة، إلى جانب الاستشارات الغذائية.


وركزت جلسات العلاج بالفن على جودة الحياة والتنظيم العاطفي وصورة الجسم وإدارة التوتر.


على سبيل المثال، طُلب من المشاركات تصوير الانتقال من المشاعر السلبية إلى المشاعر الإيجابية.


وبدأت إحدى النساء بدوامة حمراء "غاضبة" من ألوان الباستيل الزيتية على أحد جانبي قطعة من الورق، وهيكل يشبه الصندوق الأزرق بداخله دوائر صغيرة تمثل "الرضا" على الجانب الآخر، وربطت الجانبين بـ "قوس قزح" أرجواني.


وتضمن التثقيف الغذائي موضوعات مثل: اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية، وإدارة أحجام الوجبات، والبقاء رطباً.


وفي النهاية، خفت مستويات التوتر والقلق لديهن بشكل ملحوظ، وتحسنت صورة الجسم ونوعية الحياة.


وتشير النتائج إلى أن النهج المتكامل يمكن أن يساعد النساء في سن اليأس على التعامل مع التحديات الجسدية والعاطفية التي تأتي مع تلك المرحلة من الحياة.

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