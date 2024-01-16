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مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

1/16/2024 5:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علم "موقع الوكيل الإخباري" إن الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجري الآن مباحثات مع العراق لتعويض كميات النفط التي لم يستلمها الأردن خلال فترة التوقف، التي حدثت في تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً للمعلومات، أن مساعٍ تجري لتجديد عقد توريد النفط العراقي للمملكة ضمن نفس الاتفاق بـ 15 ألف برميل يومياً وبسعر تفضيلي.

وكان توريد شحنات النفط بين الأردن والعراق توقف في تشرين الثاني الماضي، بسبب قيام متظاهرين بإغلاق الحدود من الجانب العراقي تضامناً مع الاحداث في فلسطين.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة، بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من خزانات كركوك الى خزانات شركة مصفاة البترول في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل.

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