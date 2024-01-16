وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ
التاريخ
1/16/2024 5:14:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جدعون ساعر أنه يجب اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس.
وأضاف أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.
وطالب باجتماع طارئ للمجلس، لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.
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