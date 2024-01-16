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وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ

1/16/2024 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جدعون ساعر أنه يجب اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس.


وأضاف أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.


وطالب باجتماع طارئ للمجلس، لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.


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