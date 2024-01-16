Tuesday, 16 January 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

1/16/2024 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن قوائم ترفيعات واسعة، اعتبارا من 31/12/2023.
وشملت القوائم على أسماء ضباط وضباط صف.
وتاليا الأسماء:

ترفيع ضباط جمار

ترفيع ضباط صف جمارك


MENAFN16012024000208011052ID1107726215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث