ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء
التاريخ
1/16/2024 5:14:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن قوائم ترفيعات واسعة، اعتبارا من 31/12/2023.
وشملت القوائم على أسماء ضباط وضباط صف.
وتاليا الأسماء:
ترفيع ضباط جمار
ترفيع ضباط صف جمارك
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