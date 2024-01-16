أفضل 5 أعمال منزلية لخسارة الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر ممارسة الرياضة متطلباً مهماً لصحتنا، ولكن قد يكون من الصعب دمجها في روتين الحياة اليومي. ومع ذلك، فقد تبين أن بعض الأعمال المنزلية تعتبر فعالة في حرق السعرات الحرارية.



فيما يلي نتعرف على أفضل خمس مهام لحرق السعرات الحرارية، بدءاً من البستنة وحتى التنظيف ورعاية الأطفال والحيوانات الأليفة، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية:

1. ترتيب السرير

هذه المهمة اليومية السريعة والمباشرة تحرق كمية مذهلة من السعرات الحرارية. وإذا كنت تقضي 10 دقائق في ترتيب سريرك كل صباح، فسوف تحرق عدداً من السعرات الحرارية كما لو كنت تتجول في المنزل أو تذهب بنزهة سريعة لمدة 10 دقائق.

2. قص العشب

إذا كان لديك حديقة، قم بقص العشب، وقد تحرق سعرات حرارية أكثر من السباحة على الصدر لمدة ساعة. وفي المتوسط، يحرق الرجال 491 سعرة حرارية في الساعة عند قص العشب، بينما تحرق النساء 415 سعرة حرارية.

3. استحمام الحيوانات الأليفة

يمكن أن يكون وقت استحمام حيوانك الأليف بمثابة تمرين لعضلات المؤخرة والعضلات الرباعية. وقد وجد أن الرجل العادي يحرق 313 سعرة حرارية في الساعة عند تحميم كلبه، بينما تحرق المرأة 264 سعرة حرارية.

4. التنظيف بالمكنسة الكهربائية

يعتبر هذا العمل الرتيب الأساسي من الأعلى تصنيفاً عندما يتعلق الأمر بحرق السعرات الحرارية. وفي الدراسة، حرق المشاركون الذكور في المتوسط 295 سعرة حرارية في الساعة أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، بينما حرقت المشاركات في المتوسط 249 سعرة حرارية في الساعة.



5. رعاية الأطفال

يمكن أن يستهلك الاعتناء بالطفل الرضيع الكثير من الطاقة بشكل لا يصدق. وحتى المهام الصغيرة، مثل حمل طفل، وتغيير الحفاضات، والتغذية والتهدئة، يمكن أن تتراكم كلها وتساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية.



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