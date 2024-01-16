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أسهم أوروبا تنخفض مع انحسار توقعات خفض الفائدة

1/16/2024 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونغلي بفضل بيانات متفائلة.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 %، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخرا لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.




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