واشنطن تدين الهجمات الإيرانية على أربيل وتصفها ب المتهورة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة هجمات صاروخية تبنتها إيران ووصفتها ب "المتهورة" على مواقع في أربيل شمالي العراق ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة اخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية في أربيل وتقدم تعازيها لأسر القتلى".
وأعرب عن معارضة ما وصفه بأنه "ضربات صاروخية إيرانية متهورة تقوض استقرار العراق" كما أعرب عن دعم واشنطن لجهود "حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف فجر اليوم الثلاثاء عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية) رس ر / ط م ا
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