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واشنطن تدين الهجمات الإيرانية على أربيل وتصفها ب المتهورة

1/16/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة هجمات صاروخية تبنتها إيران ووصفتها ب "المتهورة" على مواقع في أربيل شمالي العراق ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة اخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية في أربيل وتقدم تعازيها لأسر القتلى".
وأعرب عن معارضة ما وصفه بأنه "ضربات صاروخية إيرانية متهورة تقوض استقرار العراق" كما أعرب عن دعم واشنطن لجهود "حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف فجر اليوم الثلاثاء عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية) رس ر / ط م ا

MENAFN16012024000071011013ID1107726133

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