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الرئيس الامريكي السابق ترامب يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية بولاية (أيوا)

1/16/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي أجريت في ولاية (أيوا) يوم امس الاثنين.
وذكرت الاذاعة العامة الوطنية الأمريكية (ان بي ار) مساء امس أن أكثر من نسبة 70 في المئة من أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية (أيوا) صوتوا لصالح ترامب وهو ما حسم فوزه فيها رغم أنه لم يتم الانتهاء تماما من احتساب الأصوات.
وأوضح فرع الحزب الجمهوري في (أيوا) في بيان أن هذه الانتخابات جرت في جميع مقاطعات الولاية ال99 لاختيار المرشح الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتمتع ترامب بتقدم قوي في استطلاعات الرأي بولاية (أيوا) منذ الربيع الماضي وازداد على مدار العام الماضي على الرغم من توجيه 91 تهمة إليه في أربع قضايا جنائية ويتنافس حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على المركز الثاني في الولاية.
وتعد انتخابات ولاية (أيوا) ذات أهمية كبيرة ولها دلالة رمزية لأنها أول انتخابات تمهيدية في عملية طويلة تستمر عدة أشهر.
ويتم عبر الانتخابات التمهيدية التصويت لاختيار المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويتنافس مرشحو كل حزب على حدة فيما بينهم في الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب ليكون المرشح الرسمي في الانتخابات العامة.
ويعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي تجمعات انتخابية في ولاية (أيوا) لكن الديمقراطيين لن يصوتوا في انتخابات حزبهم حتى مارس المقبل.
وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون منافسة مكررة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.(النهاية)

ر س ر / م خ




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