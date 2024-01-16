الرئيس الامريكي السابق ترامب يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية بولاية (أيوا)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي أجريت في ولاية (أيوا) يوم امس الاثنين.
وذكرت الاذاعة العامة الوطنية الأمريكية (ان بي ار) مساء امس أن أكثر من نسبة 70 في المئة من أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية (أيوا) صوتوا لصالح ترامب وهو ما حسم فوزه فيها رغم أنه لم يتم الانتهاء تماما من احتساب الأصوات.
وأوضح فرع الحزب الجمهوري في (أيوا) في بيان أن هذه الانتخابات جرت في جميع مقاطعات الولاية ال99 لاختيار المرشح الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتمتع ترامب بتقدم قوي في استطلاعات الرأي بولاية (أيوا) منذ الربيع الماضي وازداد على مدار العام الماضي على الرغم من توجيه 91 تهمة إليه في أربع قضايا جنائية ويتنافس حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على المركز الثاني في الولاية.
وتعد انتخابات ولاية (أيوا) ذات أهمية كبيرة ولها دلالة رمزية لأنها أول انتخابات تمهيدية في عملية طويلة تستمر عدة أشهر.
ويتم عبر الانتخابات التمهيدية التصويت لاختيار المرشح الذي يرى الناخبون أنه يجب أن يمثل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويتنافس مرشحو كل حزب على حدة فيما بينهم في الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب ليكون المرشح الرسمي في الانتخابات العامة.
ويعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي تجمعات انتخابية في ولاية (أيوا) لكن الديمقراطيين لن يصوتوا في انتخابات حزبهم حتى مارس المقبل.
وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون منافسة مكررة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.(النهاية)
ر س ر / م خ
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