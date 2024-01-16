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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 08ر1 دولار ليبلغ 14ر80 دولار

1/16/2024 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 08ر1 دولار ليبلغ 14ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 22ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتبلغ 15ر78 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لتبلغ 50ر72 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN16012024000071011013ID1107726131

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