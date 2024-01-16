سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 08ر1 دولار ليبلغ 14ر80 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 08ر1 دولار ليبلغ 14ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 22ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتبلغ 15ر78 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لتبلغ 50ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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