Tuesday, 16 January 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية تتعهد ب معاقبة بيونغ يانغ إذا قامت بأعمال استفزازية

1/16/2024 4:34:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 1 (كونا) -- تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء بمعاقبة كوريا الشمالية "بعقاب أشد عدة أضعاف" في حالة قيامها باستفزازات ضد بلاده.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء ردا على دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعديل دستور بلاده من أجل تعريف الجنوب بأنه "عدو رئيسي".
ونقلت الوكالة عن رئيس كوريا الجنوبية القول خلال اجتماع لمجلس الوزراء "إن حكومة جمهورية كوريا (الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية) الحالية تختلف عن أي حكومة سابقة.. جيشنا لديه قدرة ساحقة على الرد وإذا استفزتنا كوريا الشمالية فسنعاقبها بعقاب أشد بعدة أضعاف".
وأشار إلى موقف زعيم كوريا الشمالية قائلا إن "كيم تعهد بعدم الاعتراف بخط الحدود الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر وبهذا يقوم باستفزاز سياسي يهدف إلى تقسيم كوريا الجنوبية وإثارة قلق شعبها".
وأضاف ان "تعريف كوريا الشمالية الأخير للعلاقات بينها وبين الجنوب بأنها علاقات بين دولتين معاديتين يرقى إلى مستوى الاعتراف بطبيعة النظام باعتباره جماعة مناهضة للقومية والتاريخ".
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون قال خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى أمس الاثنين إن بلاده عليها تعديل الدستور من أجل تعريف الجنوب بأنه "خصم أساسي وعدو رئيسي ثابت" وليس شريكا في المصالحة والوحدة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الكوريتين بعد أن أطلقت بيونغ يانغ قذائف مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية في الأسابيع الأخيرة وأطلقت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد الماضي في أول اختبار صاروخي باليستي لها هذا العام. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN16012024000071011013ID1107726130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث