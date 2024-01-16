كوريا الجنوبية تتعهد ب معاقبة بيونغ يانغ إذا قامت بأعمال استفزازية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 1 (كونا) -- تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء بمعاقبة كوريا الشمالية "بعقاب أشد عدة أضعاف" في حالة قيامها باستفزازات ضد بلاده.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء ردا على دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعديل دستور بلاده من أجل تعريف الجنوب بأنه "عدو رئيسي".
ونقلت الوكالة عن رئيس كوريا الجنوبية القول خلال اجتماع لمجلس الوزراء "إن حكومة جمهورية كوريا (الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية) الحالية تختلف عن أي حكومة سابقة.. جيشنا لديه قدرة ساحقة على الرد وإذا استفزتنا كوريا الشمالية فسنعاقبها بعقاب أشد بعدة أضعاف".
وأشار إلى موقف زعيم كوريا الشمالية قائلا إن "كيم تعهد بعدم الاعتراف بخط الحدود الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر وبهذا يقوم باستفزاز سياسي يهدف إلى تقسيم كوريا الجنوبية وإثارة قلق شعبها".
وأضاف ان "تعريف كوريا الشمالية الأخير للعلاقات بينها وبين الجنوب بأنها علاقات بين دولتين معاديتين يرقى إلى مستوى الاعتراف بطبيعة النظام باعتباره جماعة مناهضة للقومية والتاريخ".
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون قال خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى أمس الاثنين إن بلاده عليها تعديل الدستور من أجل تعريف الجنوب بأنه "خصم أساسي وعدو رئيسي ثابت" وليس شريكا في المصالحة والوحدة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الكوريتين بعد أن أطلقت بيونغ يانغ قذائف مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية في الأسابيع الأخيرة وأطلقت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد الماضي في أول اختبار صاروخي باليستي لها هذا العام. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN16012024000071011013ID1107726130
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.