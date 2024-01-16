هيئة (الشراكة) تدعو الشركات لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء كل الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة إلى تقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة متوقعة طرح المشروع للمنافسة خلال العام الحالي.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الدعوة تتماشى مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية وبالتعاون مع وزارة المواصلات.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.
وذكرت أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد.
وأضافت أنه سيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة مثل (XPON-NGN) وغير النشطة كالقنوات والمقاسم والألياف الداكنة خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاما والتي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع.
وبينت أن شركة المشروع ستتولى كذلك تحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90 في المئة من المنازل والشركات. (النهاية)
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