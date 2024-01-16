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هيئة (الشراكة) تدعو الشركات لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة

1/16/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء كل الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة إلى تقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة متوقعة طرح المشروع للمنافسة خلال العام الحالي.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الدعوة تتماشى مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية وبالتعاون مع وزارة المواصلات.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.
وذكرت أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد.
وأضافت أنه سيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة مثل (XPON-NGN) وغير النشطة كالقنوات والمقاسم والألياف الداكنة خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاما والتي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع.
وبينت أن شركة المشروع ستتولى كذلك تحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90 في المئة من المنازل والشركات. (النهاية)

ف ن ك / ه ث / ت م




MENAFN16012024000071011013ID1107726129

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