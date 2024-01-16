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العراق: القصف الايراني لمدينة أربيل عدوان على سيادتنا

1/16/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 16 - 1 (كونا) -- أعربت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء عن ادانتها للقصف الايراني الذي استهدف مدينة اربيل ما ادى الى مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة اخرين واصفة إياه بأنه "عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني فجر اليوم على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".
وأوضحت أنه "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية" ومنها دار سكن رجل أعمال كردي وعائلته ما أدى إلى مقتله وإصابة أفراد عائلته "فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".
وأكدت أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن" مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني قرر "تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة".
ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد اليوم عن ادانته الشديدة للقصف الصاروخي الذي استهدف مواقع في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.
وقال رشيد في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن "هذا القصف يعد انتهاكا للسيادة العراقية ويعمل على تقويض الامن والاستقرار في البلد".
وأضاف أن "حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية)

ع ح ه / ط م ا



MENAFN16012024000071011013ID1107726127

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