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كردستان العراق: اسقاط 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي بمطار اربيل

1/16/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 1 (كونا) -- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء اسقاط ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار أربيل وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي ايراني أدى الى مقتل واصابة 10 مدنيين.
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الارهاب بالإقليم في بيان أن قاعدة التحالف الدولي في مطار اربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مؤكدة أنه تم افشال الهجوم بإسقاط الطائرات في سماء أربيل.
ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم صاروخي ايراني استهدف مواقع بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ما ادى الى مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة اخرين.
واثار القصف الإيراني فجر اليوم ردود افعال منددة على المستويين الرسمي والشعبي في الاقليم حيث دان رئيس الاقليم ورئيس حكومته الهجوم داعيين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى اتخاذ موقف صارم من الاعتداءات.
وعلى صعيد بغداد وصفت (الخارجية) العراقية القصف الايراني بأنه "عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة" مؤكدة أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
كما أعربت بعثة الامم المتحدة في العراق عن الادانة الشديدة للهجوم الإيراني داعية الى توقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب مؤكدة أنه "يجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات".
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية)

ص ب ر / ط م ا



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