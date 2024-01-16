كردستان العراق: اسقاط 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي بمطار اربيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 1 (كونا) -- أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء اسقاط ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار أربيل وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي ايراني أدى الى مقتل واصابة 10 مدنيين.
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الارهاب بالإقليم في بيان أن قاعدة التحالف الدولي في مطار اربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مؤكدة أنه تم افشال الهجوم بإسقاط الطائرات في سماء أربيل.
ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم صاروخي ايراني استهدف مواقع بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ما ادى الى مقتل أربعة مدنيين واصابة ستة اخرين.
واثار القصف الإيراني فجر اليوم ردود افعال منددة على المستويين الرسمي والشعبي في الاقليم حيث دان رئيس الاقليم ورئيس حكومته الهجوم داعيين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى اتخاذ موقف صارم من الاعتداءات.
وعلى صعيد بغداد وصفت (الخارجية) العراقية القصف الايراني بأنه "عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة" مؤكدة أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
كما أعربت بعثة الامم المتحدة في العراق عن الادانة الشديدة للهجوم الإيراني داعية الى توقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب مؤكدة أنه "يجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات".
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية)
ص ب ر / ط م ا
MENAFN16012024000071011013ID1107726126
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