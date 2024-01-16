فرنسا تدين الهجمات الايرانية على أربيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية على مواقع في اربيل شمال العراق ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ وغير مقبول ومثير للقلق لسيادة العراق".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا "تدين بأشد العبارات الهجوم الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه لا سيما باستخدام الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق" مؤكدة ان "مثل هذه الأعمال تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف".
وأعربت عن تضامن فرنسا الكامل مع السلطات الاتحادية العراقية وسلطات منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي.
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية)
م ع / ض ح
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