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فرنسا تدين الهجمات الايرانية على أربيل

1/16/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية على مواقع في اربيل شمال العراق ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ وغير مقبول ومثير للقلق لسيادة العراق".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا "تدين بأشد العبارات الهجوم الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه لا سيما باستخدام الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق" مؤكدة ان "مثل هذه الأعمال تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف".
وأعربت عن تضامن فرنسا الكامل مع السلطات الاتحادية العراقية وسلطات منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي.
وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق ذكر "أن الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية ولسوء الحظ فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".
وقال في بيان ان "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق" داعيا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الى عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. (النهاية)

م ع / ض ح



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