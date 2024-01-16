(يونسكو) تخصص اليوم الدولي للتعليم لمكافحة خطاب الكراهية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء انها قررت تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام للتوعية بالدور البالغ الأهمية للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها مؤخرا.
وقالت المنظمة في بيان ان خطاب الكراهية يؤجج "التحيز والتمييز" ويهيئ بيئة مؤاتية للعنف باعتباره أمرا طبيعيا.
وأضاف البيان أن "الاستفحال" المسجل مؤخرا يؤثر على الصعيد العالمي فيما يتعلق بخطاب الكراهية الذي يتفاقم في سياق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويشتد وطيسه بسبب الأزمات الجديدة والأزمات التي طال أمدها في مناطق مختلفة تأثيرا شديدا في سلامة المجتمعات المحلية حول العالم وأمنها.
ومن هذا المنطلق اغتنمت المنظمة الاممية حلول هذا اليوم الذي يصادف 24 يناير من كل عام بهدف "حث الدول الأعضاء فيها على إيلاء الأولوية للتعليم باعتباره سبيلا للنهوض بالمجتمعات التي تقدر الكرامة الإنسانية والسلام".
ومن جهتها اكدت المدير العام لليونسكو اودري ازولاي ان الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية يهدد سائر المجتمعات المحلية مشددة على ان "التعليم حصننا المنيع ويجب أن يكون محور أي جهود تبذل لإحلال السلام".
وأضافت انه "من الواجب الجماعي أن يتم تمكين المتعلمين من جميع الفئات العمرية لتفكيك خطاب الكراهية وإرساء الأسس لمجتمعات قوامها الشمولية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأوضحت ازولاي ان تحقيق هذه المآرب يقتضي تحسين تدريب ودعم المعلمين الذين يتصدرون محاور التغلب على هذه الظاهرة.
ومن المقرر أن تنظم يونسكو في 24 يناير الجاري يوما تدريبيا عبر الإنترنت بشأن تفكيك خطاب الكراهية بمشاركة الآلاف من المعلمين من جميع أنحاء العالم حيث يزودهم هذا التدريب بالأدوات اللازمة لرصد حالات استخدام خطاب الكراهية ومعالجتها ومنعها على نحو أفضل.
ويندرج هذا التدريب في سياق الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء فيها والمتخصصين في مجال التربية والتعليم على تسخير التعليم في سبيل مكافحة خطاب الكراهية. (النهاية)
م ع / ط م ا
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