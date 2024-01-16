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(يونسكو) تخصص اليوم الدولي للتعليم لمكافحة خطاب الكراهية

1/16/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء انها قررت تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام للتوعية بالدور البالغ الأهمية للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها مؤخرا.
وقالت المنظمة في بيان ان خطاب الكراهية يؤجج "التحيز والتمييز" ويهيئ بيئة مؤاتية للعنف باعتباره أمرا طبيعيا.
وأضاف البيان أن "الاستفحال" المسجل مؤخرا يؤثر على الصعيد العالمي فيما يتعلق بخطاب الكراهية الذي يتفاقم في سياق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويشتد وطيسه بسبب الأزمات الجديدة والأزمات التي طال أمدها في مناطق مختلفة تأثيرا شديدا في سلامة المجتمعات المحلية حول العالم وأمنها.
ومن هذا المنطلق اغتنمت المنظمة الاممية حلول هذا اليوم الذي يصادف 24 يناير من كل عام بهدف "حث الدول الأعضاء فيها على إيلاء الأولوية للتعليم باعتباره سبيلا للنهوض بالمجتمعات التي تقدر الكرامة الإنسانية والسلام".
ومن جهتها اكدت المدير العام لليونسكو اودري ازولاي ان الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية يهدد سائر المجتمعات المحلية مشددة على ان "التعليم حصننا المنيع ويجب أن يكون محور أي جهود تبذل لإحلال السلام".
وأضافت انه "من الواجب الجماعي أن يتم تمكين المتعلمين من جميع الفئات العمرية لتفكيك خطاب الكراهية وإرساء الأسس لمجتمعات قوامها الشمولية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأوضحت ازولاي ان تحقيق هذه المآرب يقتضي تحسين تدريب ودعم المعلمين الذين يتصدرون محاور التغلب على هذه الظاهرة.
ومن المقرر أن تنظم يونسكو في 24 يناير الجاري يوما تدريبيا عبر الإنترنت بشأن تفكيك خطاب الكراهية بمشاركة الآلاف من المعلمين من جميع أنحاء العالم حيث يزودهم هذا التدريب بالأدوات اللازمة لرصد حالات استخدام خطاب الكراهية ومعالجتها ومنعها على نحو أفضل.
ويندرج هذا التدريب في سياق الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء فيها والمتخصصين في مجال التربية والتعليم على تسخير التعليم في سبيل مكافحة خطاب الكراهية. (النهاية)

م ع / ط م ا



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